JLC : Retour aux sources - Saison 04 Episode 02

Catastrophe : les meubles n’ont pas été livrés à temps pour l’inauguration du yacht de Jazz et Laurent. La grande soirée d’inauguration ne peut plus avoir lieu comme ils l’avaient imaginée. Il va vite falloir trouver un plan B ! La journée n’est pas terminée puisque Jazz a rendez-vous chez le gynécologue pour faire une batterie de tests. Voilà un an et demi qu’elle essaie d’avoir un troisième enfant et elle ne parvient pas à tomber enceinte. A-t-elle un problème de fertilité ? Sandra et Papy Billio arrivent à temps pour mettre un peu de joie et de bonne humeur dans la maison.