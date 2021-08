JLC : Retour aux sources - Saison 04 Episode 03

En savoir plus sur Jazz

L’inauguration du nouveau bateau de Jazz et Laurent n’a pas pu avoir lieu comme prévu. Heureusement, grâce à l’event planner Laura et son équipe, la villa du couple s’est transformée en un incroyable aquarium pour accueillir les invités. Que la fête commence ! Plus tôt dans la journée, Jazz a confié à sa maman, les conclusions de sa gynécologue. La maman de Chelsea et Cayden peine à avoir un troisième enfant et elle pourrait bien avoir besoin d’aide médicale pour y parvenir. Pour le moment, elle ne veut pas inquiéter Laurent sur le sujet mais Emine a tout entendu… Va-t-il tout lui répéter ?