JLC : Retour aux sources - Saison 04 Episode 04

En savoir plus sur Jazz

A la villa, c’est la crise ! Emine a balancé le secret de Jazz à Laurent. En divulguant les détails de la santé de sa patronne et meilleure amie, Emine a commis l’impardonnable. Jazz ne lui pardonne pas et le ton monte. L’assistant de la JLC Family a quitté la villa… Pour se détendre, Jazz part se promener avec sa maman et ses enfants. De son côté, Laurent décide d’aller parler à Emine pour essayer d’adoucir la situation. Va-t-il parvenir à réunir les deux amis ? Sandra s’est elle aussi disputée avec Olivier. Lors de la soirée de la veille, il a encore eu un comportement déplaisant pour la maman de Jazz. La coupe est pleine !