JLC : Retour aux sources - Saison 04 Episode 05

En savoir plus sur Jazz

Pour la JLC Family, c’est le jour du grand départ ! Les amis et la famille de Jazz et Laurent embarquent en direction de LA surprise tant attendue. A bord du luxueux jet privé, peu d’entre eux sont au courant que dans quelques heures, ils arriveront à la ferme et devront finalement mettre la main à la pâte! Enfin arrivés à la ferme, c’est le moment de se changer et de faire le tour du propriétaire, cette grande famille n’est pas au bout de ses surprises ! Pour les trois jours à venir, c’est retour aux sources ! Fini les paires de talons et les belles baskets, place aux bottes en caoutchouc ! La journée ne fait que commencer et une surprise attend déjà Jazz.