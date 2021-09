JLC : Retour aux sources - Saison 04 Episode 07

En savoir plus sur Jazz

Le jour se lève sur la ferme. Jazz reçoit des nouvelles de ses précédents examens, le cabinet médical est clair, elle doit faire un test de grossesse. Après un an et demi d’attente, Jazz va-t-elle réaliser son rêve d’agrandir une nouvelle fois sa famille ? C’est l’heure de travailler pour nos fermiers novices; Noémie, H et Nordine ayant fugué la veille, les propriétaires du complexe comptent bien les faire regretter. Ils partent pour une tâche qu’ils ne sont pas prêts d’oublier ! Sisika fait enfin son arrivée (bien remarquée!) à la ferme, tous sont ravis de le retrouver !