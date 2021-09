JLC : Retour aux sources - Saison 04 Episode 08

En savoir plus sur Jazz

Dernier réveil et surtout dernier jour de travail à la ferme pour Jazz, Laurent et leurs proches. Avant de s’y mettre, tous se retrouvent autour d’un grand brunch préparé par Jazz, Sandra et Justine. Hillary profite de ce moment pour annoncer le sexe de son bébé à ses amis. Après trois jours intenses entre moutons, coqs et cochons, c’est le moment pour notre grande équipe de dire au revoir à leurs hôtes et de les remercier. La suite des vacances se fera dans un lieu extraordinaire. De quoi réjouir toute la JLC Family, qui pourra enfin retrouver son luxe habituel.