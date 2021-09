JLC : Retour aux sources - Saison 04 Episode 10

En savoir plus sur Jazz

L’heure est aux règlements de comptes au sein de la JLC Family. Plus tôt dans la journée, Noémie et H ont trouvé le comportement de Nordine étrange lors de l’arrivée de Sisika dans la villa. H décide d’aborder le sujet face à tous et confronte Nordine. La tension monte entre les deux jeunes hommes. Pour Jazz, Laurent, Eva, Sandra et les enfants, l’après-midi sera particulier, place aux souvenirs d'enfance ! Jazz profite d’être en France, à Cannes pour montrer à Laurent la maison dans laquelle Eva et elle ont grandi. Un moment fort en émotions.