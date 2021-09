JLC : Retour aux sources - Saison 04 Episode 11

En savoir plus sur Jazz

Cette saison porte bien son nom ! Pour ce dernier épisode, la JLC Family retourne plus que jamais aux sources. Jazz, Laurent et leur proche prennent le temps de rencontrer et conseiller un groupe de jeunes. Ils reviennent sur leur histoire ainsi que sur leurs échecs et réussites. De retour à la maison, Jazz ne peut plus supporter les tensions entre Noémie, Nordine et H. Elle prend la situation en main et organise une confrontation. Dernière mission pour la JLC Family : venir en aide à l’association Rêve. Tous mettent la main à la pâte pour récolter le plus de fonds possible.