Jazz et Laurent passent du bon temps aux Seychelles et en profitent pour se faire masser mais ce moment de relaxation vire au cauchemar quand la masseuse de Laurent décide de lui baisser son caleçon... Heureusement, Jazz est là pour défendre son mari et remettre les choses dans l’ordre. JLC FAMILY : L’incroyable été de Jazz et Laurent, dès le lundi 12 août à 17H25 pour les deux premiers épisodes et à partir du mardi 13 août à 18H30 sur TFX.