Sisika va-t-il rejoindre la JLC Family ?

La veille, Jazz et Laurent apprennent que Sisika ne souhaite pas venir avec la JLC Family en vacances. La raison : sa copine ne veut pas qu’il y aille. À cette annonce, Jazz pète un câble ! Hicham et Karim rejoignent la JLC Family. Sisika sera-t-il avec eux ? Extrait de l’émission JLC Family du mercredi 25 décembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de la JLC Family à partir du 23 décembre 2019, du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

