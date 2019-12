Jazz s’aperçoit que tout n’est pas rose dans le couple Sandra et Olivier. La jeune femme s’inquiète pour leur couple et a peur que ce soit la fin… Extrait de l’émission JLC Family du mardi 31 décembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de la JLC Family à partir du 23 décembre 2019, du lundi au vendredi à 17h05 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

