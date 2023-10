Joséphine s'arrondit

Joséphine, une jeune femme désordonnée et sympathique, coule des jours heureux avec Gilles, un homme doux et irréprochable. Depuis deux ans, ils s'aiment comme au premier jour. Tout est parfait jusqu'au jour où elle découvre une nouvelle inattendue : ils seront bientôt trois ! Au chômage, Joséphine ne se sent pas prête du tout à devenir une adulte responsable ! Elle angoisse à l'idée d'être entourée de couches, de petits pots et surtout de ressembler... à sa mère ! D'ailleurs, elle ne peut pas lui annoncer la nouvelle de peur de la choquer : Gilles et elle ne sont pas mariés... Cependant, suite à un quiproquo, sa mère croit comprendre que la cérémonie va avoir lieu... Alors que Joséphine s'enfonce dans le mensonge, Gilles perd patience...