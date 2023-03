Jurassic Park

Cinéma - Aventure | 1993

Grâce à l'ADN fossilisé dans l'ambre, le professeur John Hammond a recréé de nombreuses espèces de dinosaures à partir de goutte de sang prélevée sur un moustique fossilisé. Démiurge naïf et généreux, dépassé par ses propres ambitions, il projette d'ouvrir un gigantesque et terrifiant parc d'attractions. Mais la pureté de son rêve se heurte à la cupidité des hommes et, plus grave, à la violence latente, indomptable de la nature. Le chef d’œuvre incontournable de Steven Spielberg, 3 fois récompensé aux Oscars