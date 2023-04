Jurassic Park

John Hammond, milliardaire excentrique, s'apprête à ouvrir l'un des parcs zoologiques les plus extraordinaires au monde sur une large île du Costa Rica. A partir d'une simple goutte de sang de dinosaure ingérée par un moustique fossilisé il y a des millions d'années, les savants de l'équipe d'Hammond ont réussi à cloner l'ADN d'un monstre préhistorique et redonner vie à ces animaux issus de l'ère jurassique. Brachiosaures, dilophosaures, parasaurolophus, galliminus, triceraptors, mais aussi le redoutable tyrannosaure Rex et les non moins redoutables vélociraptors s'ébattent ainsi en liberté surveillée dans la jungle luxuriante du parc. Afin de convaincre ses partenaires financiers, Hammond invite le célèbre paléontologue Alan Grant et son assistante Ellie ainsi que Ian Malcolm, un mathématicien iconoclaste spécialiste de la théorie du chaos. Ce dernier se montre très critique à l'égard du parc et prédit des catastrophes qui ne vont pas tarder à se produire lorsque Dennis Nedry, un informaticien du service de Hammond, vole des embryons congelés de dinosaures, et, pour assurer sa fuite, débranche tous les systèmes de sécurité du parc alors que le groupe de visiteurs se trouve au niveau de la grille du tyrannosaure Rex...