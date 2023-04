Jurassic World

Un nouveau parc d’attractions plus gigantesque que le premier ouvre ses portes, avec, parmi les dinosaures grandeur nature, un hybride, génétiquement modifié. Il fait la fierté de la scientifique Claire Dearing, jusqu’au jour où il s’échappe et sème la terreur partout sur l’île. Car lui, tue pour le plaisir et est doté d’une intelligence supérieure. Un seul espoir pour l’arrêter, Owen Grady, un dresseur de raptors peu orthodoxe…