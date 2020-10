Divertissements

Les clashs de Kim ont passionné des millions de téléspectateurs durant plusieurs saisons. Personnage phare de la télé-réalité en France, la jeune marseillaise est connue pour n’avoir jamais eu sa langue dans sa poche. Aujourd’hui, fatiguée de jouer un rôle, elle a décidé de se retirer de la scène médiatique pour se recentrer sur l’essentiel. Oubliez Kim et découvrez Sophie ! Qui se cache vraiment derrière cette personnalité haute en couleurs ? Sensible, touchante et différente… Découvrez Tout simplement Kim.