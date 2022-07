La Bataille des Clans

Divertissements

D'un côté, la JLC FAMILY portée par ses deux chefs de clan : Jazz et Laurent. De l'autre, les GUEDJ avec à sa tête : Carla et Kévin. Deux familles que tout semble opposer : Dubaï vs Marseille, bling-bling vs camping… et pourtant ! Nos deux clans ont bien des points en commun notamment leur sens de la famille et de l'amitié. Tout au long de l’aventure, leur objectif : décrocher le titre de meilleur clan de France et pour cela, chacun a fait appel à sa garde rapprochée. Sur la ligne d’arrivée, cinq membres viendront de part et d'autre rejoindre leur clan pour tenter de remporter ce titre tant convoité.