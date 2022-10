La Bataille des Clans - Alex, Kévin et Allan se déguisent en fille

Après leur défaite sur la partie de pétanque, Alex Allan et Kévin doivent se laisser habiller par le clan JLC. Évidemment Giovanni, Sarah et Laurent choisissent de les habiller en fille pour la soirée. Les garçons jouent le rôle à fond et se mettent dans le personnage. Kévin imite Jazz, pendant que Alex et Allan font ressortir leur côté féminin. Pour une fois la soirée est sous le thème de l'humour et il n'y a aucune tension dans la villa. Extrait de La Bataille des Clans - S01 Episode 27.