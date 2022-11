La Bataille des Clans - Allan coache Emine pour séduire Maïssane

Le début de la relation entre Maïssane et Emine est freiné par la proximité d'Allan avec Maïssane. Même si la jeune femme fait des efforts pour mettre des distances avec lui, Emine trouve que cette proximité est beaucoup trop ambiguë. Les Guedj sont persuadés qu'Allan et Maïssane sont faits pour être ensemble. Pour le prouver, Kévin organise un quiz entre Emine et Allan pour savoir qui connaît le mieux Maissane. Extrait de La Bataille des Clans - S01 Episode 57