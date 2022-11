La Bataille des Clans - Allan et Maïssane sont ambigus !

La relation entre Emine et Maïssane est très compliquée à cause de la proximité d'Allan avec elle. Bien que les deux affirment qu'ils sont moins proches depuis quelque temps, Emine trouve que leur relation reste ambiguë. Malheureusement, tout le monde pense la même chose... C'est la douche froide pour Emine et Laura M Qui ne comprennent pas du tout la situation. Allan et Maïssane vont-ils se remettre en couple ? Extrait de La Bataille des Clans - S01 Episode 55