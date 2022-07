La bataille des clans - Saison 01 Episode 01

Pour la première fois, deux clans célèbres s'affrontent ! Cette saison vous allez suivre la bataille entre la JLC Family et la famille Guedj ! Chaque clan défend une association et tentera de . La famille Guedj composée de Carla, Kévin, Allan, Alex, Bastos, Shaane et Maïssane a choisi l'association "Rêves de Gosse". La JLC Familly est composée de Jazz, Laurent. Noémie, Joezi, Emine, Medhi et Mymy a choisi de faire la compétition pour l'association "Princesse Margot". Le premier affrontement des clans commence et tout le monde essaye déjà de semer la zizanie dans le clan adverse. Mais il est temps de commencer la compétition. L'épreuve Arena du renfort le "Château des princesses" commence ! qui remportera la première épreuve ? La Bataille des Clans S01 Episode 01