La Bataille des Clans - Jazz ne reconnaît plus Emine et Noémie

Même s'ils vivent sous le même toit, Jazz à l'impression de na plus passer de temps avec Noémie et Emine qui sont ses deux piliers de l'aventure. En effet, Noémie a retrouvé son amie Laura M et Emine se rapproche de jour en jour de Maïssane. Jazz a besoin de faire part de sa frustration à ses amis. Emine et Noémie la rassurent et promettent de faire des efforts pour les jours à venir. Extrait de La Bataille des Clans - S01 Episode 49.