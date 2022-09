La Bataille des Clans - Kévin et Jazz imitent les membres de leur clan

Après sa défaite lors des chaises musicales, Kévin doit rester accrocher à Jazz et être au service de Laurent et Carla. Et comme ils sont de bonne humeur ce matin, ils ont besoin de distractions. Kévin et Jazz décident donc de faire des imitations de tous les membres des clans. Pour une fois, l'ambiance n'est pas aux conflits mais à la bonne entente entre les Guedj et la JLC. Avec la table du pouvoir qui approche, cette situation va-t-elle rester ainsi ? Extrait de La Bataille des Clans S01 Episode 25