La Bataille des Clans - La JLC évoque son passé douloureux

Pour une fois, le clan JLC décide de faire bande appart et de passer la soirée entre eux. Jazz et Laurent pensent que c'est le moment idéal pour souder le groupe et se connaître un peu plus. Pour les mettre à l'aise Jazz décide de partager son histoire avec son clan. C'est un moment très sincère que vit la JLC et ils sont maintenant plus soudés que jamais et sont prêts à se battre sur les épreuves ! Extrait de La Bataille des Clans - S01 Episode 15.