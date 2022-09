La Bataille des Clans - La villa est envahie par les insectes !

Ce matin, les clans découvrent plusieurs insectes qui ont envahi la villa. C'est l'occasion parfaite pour Laurent et Kévin qui préparent des blagues. Ils ont la bonne idée de capturer les insectes et les déposer sur les filles pour leur faire peur. Jazz, Noémie, Carla et Maïssane, tout le monde reçoit son insecte. Rien de mieux pour réveiller les clans avant l'épreuve ! Extrait de La Bataille des Clans - S01 Episode 22