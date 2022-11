La Bataille des Clans - Qui a remporté cette première Bataille des Clans ?

Cela fait plusieurs semaines que la Bataille entre le clan Guedj et le clan JLC a commencé. Les chefs de clan Carla, Kévin, Jazz et Laurent ont tout fait pour amener le plus de membre de leur clan sur cette chasse aux éclairs. La JLC a une confortable avance sur les éclairs d'or, mais le clan Guedj a une avance sur les éclairs d'argent. Mais à la fin de cette épreuve, un clan sera sacré meilleur clan. Un nouveau clan viendra-t-il défier le clan vainqueur ? Extrait de La Bataille des Clans S01 Episode 66