La Bataille des Clans – Saison 01 Episode 00

Il est temps pour le clan Guedj et la JLC Family de se rendre à Las Terrenas pour le tournage de la Bataille des Clans ! Carla et Kevin ont déposé Ruby dans un hôtel à côté de la villa où a lieu le tournage. La JLC part d'Hollywood direction la République dominicaine pour le tournage de la Bataille des Clans. Ils ont eux aussi loué une villa pour que Chelsea et Cayden ne soient pas loin. Tout est en place et que la bataille commence ! La Bataille des Clans saison 01 Épisode 00