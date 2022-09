La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 07

Chacune des deux familles a remporté une épreuve et a accueilli un premier renfort. La première table du pouvoir fait son entrée, Carla et Kevin, et Laurent et Jazz sont prêts à tout affronter. Mais c'est la JLC qui devra éliminer un de ses membres, perdre une personne dès le début n'est jamais chose facile... Les premières tensions éclatent, Joezi se sent rejeté et le clan GUEDJ a évidemment sauté sur l'occasion pour le corrompre et le récupérer dans son clan. Pour Belle les choses sont claires : elle est prête à tout reconquérir celui qui lui fait battre son cœur. Qu'en est-il du côté d'Allan ? La Bataille des Clans S01 Episode 07