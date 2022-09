La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 08

C'est une nouvelle journée qui commence pour nos deux clans. Le réveil est plus doux dans le clan Guedj qui n'a pas à s'inquiéter d'éliminer quelqu'un de sa famille. Ils ont dormi sur leurs deux oreilles. En revanche au sein de la JLC Family, les tensions montent. L'heure du choix a sonné. Opération séduction entre Maïssane et Joezi, ces deux-là s'entendent à merveille et vont profiter de leur complicité pour rabattre Joezi dans le clan Guedj. La première nuit de célibataires d'Allan et Belle n'a pas été très appréciée de l'un comme de l'autre. Nos deux tourtereaux ne pouvaient pas se passer longtemps l'un de l'autre. Si le couple semble s'être remis de cette mauvaise passe il n'en reste pas moins qu'Allan a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Shaane a décidé de révéler les secrets d'Allan à la première cérémonie d'élimination... A-t-il trompé Belle ? La Bataille des Clans S01 Episode 08