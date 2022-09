La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 10

Lors de la première cérémonie la JLC a du éliminer à contre-cœur l'un de ses membres : Mymy. Mais pour chaque famille rien n'est perdu, ils vont devoir participer au serment d'allégeance. Jazz a lancé l'opération séduction sans attendre, ou bien plutôt "l'opération allégeance" : Emine a pour mission de ramener Cassandra dans leur famille. Pour apaiser les tensions après la cérémonie une soirée à la maison est organisée mais l'équilibre au sein du clan Guedj est bouleversé par la rupture entre Allan et Belle. Et Bastos qui n'a jamais caché son attirance pour la jeune femme, ne freine plus ses ardeurs. Ce qui a le don d'énerver Allan... La Bataille des Clans S01 Episode 10