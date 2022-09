La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 11

La première cérémonie a bouleversé les règles du jeu. L'opération séduction/allégeance bat son plein mais Cassandra, encore blessée par sa récente rupture, arrivera-t-elle à oublier Giovanni et laisser une chance à Emine ? Dans le clan Guedj, rien ne va plus pour Allan, Belle semble de moins en moins insensible au charme de Bastos et se laisse volontiers courtiser... L'heure a sonné pour l'l'arena du renfort et c'est plus motivés que jamais que nos deux familles s'y rendent. L'enjeu est de taille puisqu'après cette première semaine de compétition, le clan Guedj a une longueur d'avance. Le clan a 4 éclairs et 8 membres à son actif quand la JLC ne compte que 3 éclairs, et un membre de moins. C'est l'occasion aujourd'hui d'égaliser pour la JLC, alors qui va décrocher cette victoire ? La Bataille des Clans S01 Episode 11