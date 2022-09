La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 13

Les clans Guedj et JLC rentrent de la soirée. Il est temps pour Bastos de s'expliquer sur son comportement. Les Guedj ne comprennent pas pourquoi il est rentré dans le van de la JLC. En effet, le rapprochement entre Bastos et Belle sème la zizanie dans le clan Guedj... Allan est dévasté et aura surement beaucoup de mal à se remettre de cette histoire. Même si le moral du clan Guedj est au plus bas, ils vont devoir affronter le clan JLC pour gagner la seconde immunité de l'aventure. Quel clan gagnera la deuxième immunité de l'aventure ? La Bataille des Clans S01 Episode 13