La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 14

L'obtention de la carte switch par le clan JLC sème le doute dans l'esprit de Joezi. Il redoute que son clan l'élimine lors de la prochaine cérémonie. De son côté, Belle est agacée de voir Allan endosser le rôle de la victime. Alors qu'elle veut juste vivre son histoire avec Bastos. Lorsque Giovanni essaye de reconquérir Cassandra, il se prend un mur et baisse très vite les bras. Il est temps pour les deux clans de partir à l'épreuve d'immunité ! C'est encore une défaite pour la JLC... La troisième consécutive et le moral de l'équipe est au plus bas, mais ils sont prêts à renverser la tendance sur les prochaines épreuves. La Bataille des Clans - S01 Episode 14.