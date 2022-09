La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 16

Giovanni et Cassandra décident de s'isoler pour apaiser les tensions qu'il y a entre eux. Le jeune homme compte bien se remettre avec elle et lui prouver qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Chez la JLC, Bastos et Belle sont plus proches que jamais et s'embrassent enfin ! Le lendemain, le nouveau couple a dormi ensemble en secret. Encore une nouvelle qui crée des tensions. Pour apaiser tout ça, Kévin et Laurent décident de faire une sortie en buggy pour apaiser les tensions. La Bataille des Clans S01 Episode 16