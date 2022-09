La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 21

C'est une nouvelle victoire pour le clan Guedj. Le clan JLC est à terre... Quatre victoires consécutives pour le clan Guedj et un renfort de plus dans son équipe. Laura va donc rejoindre son clan et sa nouvelle famille. Allan est très content de cette nouvelle recrue et lui fait faire le tour du propriétaire. Pour passer à autre chose et bien accueillir Laura, les deux clans partent en soirée tous ensemble ! Pendant la soirée, Belle continue de jouer avec Bastos, mais le jeune homme reste indifférent. Belle ne va-t-elle pas se bruler les ailes ? La Bataille des Clans S01 Episode 21