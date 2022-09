La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 25

Aujourd'hui, les chefs des clans vont devoir s'attacher entre eux. Même si Jazz et Laurent fuient ce gage ils ne pourront pas y échapper longtemps. Pendant ce temps, Belle et Maïssane mènent une campagne contre Allan pour prévenir Laura de son comportement avec les femmes. Pour Laura c'est la fois de trop elle aimerait qu'elles arrêtent de s'occuper de leur rapprochement. Le gage continue pour Jazz et Kévin qui sont au service de Carla et Laurent. Mais plus le temps de faire des blagues, il est temps pour les chefs de clans d'aller à la table du pouvoir. La Bataille des Clans S01 Episode 25