La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 26

Pour cette table du pouvoir, Jazz et Laurent ont joué et la JLC a perdu... Maintenant, Carla et Kévin pourront éliminer au hasard un membre du clan JLC dès maintenant. Finalement, c'est Belle qui est éliminée, il est temps d'aller lui annoncer la mauvaise nouvelle... La jeune femme est sous le choc. De son côté, Bastos est tellement triste et ne veut pas perdre sa relation naissante avec elle. Il est temps pour elle de quitter la villa et l'aventure. La compétition devient très difficile pour la JLC, remonter la pente va être compliqué. La Bataille des Clans S01 Episode 26