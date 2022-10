La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 34

L'épreuve décisive commence ! Les pions infiltrés du clan JLC remplissent parfaitement leur rôle et sabotent l'épreuve. La JLC prend un très grand avantage sur les Guedj. Finalement, le plan de la JLC a marché et il remporte cette épreuve. La remontada a commencé ! De retour à la villa Emine et Maïssane continuent leur rapprochement pendant que Giovanni et Cassandra se déchirent. La Bataille des Clans - S01 Episode 34.