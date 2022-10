La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 35

Cassandra et Giovanni sont encore au plus bas... Jazz essaye de les réconcilier et d'apaiser les tensions. De son côté Maïssane est prête à reprendre sa vengeance contre Allan. Elle demande à Alex de l'aider à assouvir sa vengeance. Mais ce plan part très vite en règlement de compte. Le fait de se servir d'Alex pour se venger blesse Allan et choque toute la villa... Personne ne comprend Maïssane et Jazz lui fait une leçon de morale. La Bataille des Clans S01 Episode 35.