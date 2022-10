La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 38

La cérémonie continue et Jazz découvre qu'Emine a embrassé Maïssane ! Mais Emine annonce aussi qu'il regrette ce bisou. Il est temps maintenant pour le clan JLC de voter contre le clan Guedj, qui sera éliminé pendant cette cérémonie ? Finalement, c'est Bastos qui est éliminé... Il quitte donc l'aventure et le clan Guedj. Cependant, la cérémonie ne s'arrête pas là, les membres de clan vont pouvoir faire allégeance ou non au clan adverse. Coup de théâtre, trois membres du clan Guedj rejoignent le clan JLC ! C'est un coup de massue pour le clan Guedj... Le lendemain les survivants du clan Guedj sont prêts à tout pour se venger. La Bataille des Clans S01 Episode 38