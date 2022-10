La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 39

Alex, Allan et Maïssane se retrouvent seuls contre tous. Pour pallier le sous-effectif, ils décident d'attaquer le moral du clan JLC et de les rendre fous. Il est temps pour Jazz et Laurent de quitter leur clan pour les laisser autonomes. Les Guedj profitent directement de cette occasion pour essayer de rallier Laura M, qui ne se sent pas très intégrée, dans leur clan. Pour éviter cette situation, Noémie décide d'entamer une prise de conscience du côté de Cassandra. En effet, la jeune femme n'est pas respectueuse avec Laura M... Il est temps pour les clans de partir pour l'Arena du renfort. La Bataille des Clans - S01 Episode 39.