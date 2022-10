La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 40

L'épreuve de l'Arena du renfort commence, les Guedj doivent tout donner pour récupérer un membre de plus dans leur clan. Après une confrontation acharnée, c'est le clan JLC qui remporte cette épreuve ! Le moral du clan Guedj est au plus bas... Mais qui sera le renfort de la JLC ? Pour apaiser les tensions, Alex décide de faire un restaurant avec Allan et Maïssane pendant que la JLC fait une soirée pyjama. Mais la soirée est interrompue par l'arrivée de Tom ! La Bataille des Clans S01 Episode 40