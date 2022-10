La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 44

La cérémonie d'élimination va maintenant commencer ! Jazz, Laurent, Carla et Kévin découvre le récapitulatif de la semaine. Notamment sur l'histoire entre Sarah et Tom ainsi que l'histoire entre Maïssane et Emine. Il est temps pour le clan JLC d'éliminer. Tout va se jouer entre Medhi en Laura M. Finalement, c'est Medhi qui quitte l'aventure... La stratégie du cheval de Troie continue pour le clan JLC avec Laura M. La Bataille des Clans - S01 Episode 44.