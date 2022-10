La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 45

Les chefs de clan sont de retour et ils ne perdent pas de temps pour faire des stratégies et régler leurs comptes. Surtout Kévin qui veut s'expliquer avec Giovanni. Pour fêter le retour des chefs de clans, une soirée est organisée dans la villa. Pendant la soirée, Allan et Laura M s'embrassent et Maïssane et Emine se rapprochent. Le lendemain, les clans se préparent pour partir en épreuve. La Bataille des Clans S01 Episode 45