La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 47

Tom et Sarah ont enfin la discussion qu’il voulait avoir. Il essaye de justifier son comportement. Cependant Sarah attend des excuses et non des explications… Malheureusement, la conversation n’a abouti à rien de positif. Pendant la soirée, Emine et Maïssane continuent de se rapprocher. Il est temps pour Emine d’annoncer à Jazz la nouvelle. La stratégie d’infiltration de Laura M chez les Guedj continue. Laura L et Laura M simulent une embrouille pour la stratégie. Le lendemain, Tom essaye de s’excuser auprès de Sarah, mais il ne le fait avec aucune sincérité… La Bataille des Clans S01 Episode 47