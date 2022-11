La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 49

Le téléphone organise une soirée cupidon pour les clans. Alex et Kévin sont désignés comme les cupidons de la soirée, ils décident de préparer des questions pour les couples de la villa. De son côté, Jazz est peinée de ne pas être aussi proche d'Emine et Noémie. Chaque couple enchaîne un rendez-vous pour se rapprocher. Bilan de la soirée : les couples sont plus proches que jamais. Le lendemain, le clan JLC se prépare pour déterminer qui il va éliminer. La Bataille des Clans - S01 Episode 49.