La bataille des clans - Saison 01 Episode 05

Finalement Allan et Belle mettent leur fierté de côté pour se réconcilier. La soirée continue dans une bonne ambiance entre le clan Guedj et le clan JLC. Même Carla et Jazz décident de mettre de l'eau dans leur vin pour que la bonne humeur règne. La nuit a été mouvementée dans la villa, en effet Belle et Allan se sont disputés toutes la nuit. Il a retrouvé sa copine avec Bastos dans une chambre ! La journée commence donc par un règlement de comptes entre Belle et Allan. Le jeune homme est sidéré de la situation... La Bataille des Clans S01 Episode 05