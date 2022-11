La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 51

La cérémonie d'élimination continue, qui sera éliminé dans le clan JLC ? Finalement, le choix va se faire entre Laura M et Laura L et c'est Laura L qui quitte l'aventure alors que Jazz lui avait promis une immunité. Et malgré toutes les plaintes de Laura M, la jeune femme ne fait pas allégeance au clan Guedj. Cette cérémonie a laissé des grosses séquelles dans l'aventure. Les tensions sont toujours là notamment entre le clan Guedj et Laura M. La Bataille des Clans S01 Episode 51