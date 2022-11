La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 54

L'épreuve Arena va bientôt commencer ! Cette semaine c'est le pilier de l'union. Les clans préparent 3 binômes pour récupérer des lettres et former un mot à la fin. Après une épreuve très difficile, c'est finalement la JLC qui l'emporte. Pour fêter leur victoire la JLC veut organiser une soirée avec tout le monde. Laura M se prépare et veut profiter de la soirée pour reconquérir Allan. De son côté, Tom et Shaane ne se comprennent déjà plus. La Bataille des Clans - S01 Episode 54.