La Bataille des Clans - Saison 01 Episode 55

La soirée continue et Tom demande à Sarah de l'aider à reconquérir Shaane. De son côté, Emine est fatigué de voir Maïssane aussi proche d'Allan... Il trouve que leur relation est malsaine et veut donc mettre les choses au clair. Malheureusement, la situation explose très vite entre Emine et Maïssane. Le lendemain, tout le monde a bien réfléchi. Emine veut prendre du recul et Allan ne veut pas ramer pour récupérer Laura M. La Bataille des Clans S01 Episode 55